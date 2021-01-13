7年前ALL IN特斯拉！工程師「爽退休」　驚人持股數字曝

一名曾任職於Google，現為亞馬遜（amazon.com）的工程師狄伯特（Jason DeBolt），在7年前以每股7.5美元的價格買下特斯拉2500股，而他8日在推特發文宣布自己退休，並且PO出高達近1200萬美元（約3.42億元新台幣）的證券帳戶截圖，讓網友們超羨慕。

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根據《MarketWatch》報導，因為股票市場變化多端，多數財務規劃師都推崇「多元」資產布局，但狄伯特卻反其道而行，在7年前把全副身家都押在特斯拉（TESLA）上。

狄伯特在8日於推文上表示，「今天，我以39歲之齡從企業界退休了。在可見的未來，我沒有打算賣掉任何特斯拉的持股」，他也附上一張金額高達近1200萬美元（約3.42億元新台幣）的證券帳戶截圖，而該推文也在網路上遭瘋傳。





他也向知名財經部落格RAMP CAPITAL透露，自己目前持有1萬4850股特斯拉的股票，而平均買進價位為每股58元。不過他當年更是僅以每股7.5美元買進共2500股，若以現行股價來計算，這批原始持股的價值，已經超過200萬美元（約5696.2萬元新台幣）。



▲狄伯特近日在推特上發文。（圖／翻攝自推特） 特斯拉在2020年大漲743％，儘管在本周一開盤時大跌7.82%，收在811.19美元，但此前已連漲11個交易日，寫下史上連漲最久紀錄，且今年還不到2周，就已上漲14.95％。特斯拉股價的驚人漲勢，也使創辦人馬斯克（Elon Musk）在上周四一躍成為了全球首富，在華爾街更出現了新流行語「Teslanaire」，用來稱呼那些因為投資特斯拉，身價翻倍的人。



▲狄伯特在7年前將所有身家押在特斯拉（TESLA）上，如今宣布退休。（示意圖／取自unsplash）

今年39歲的狄伯特如今宣布退休，沒有妻小也讓他更能承擔股市的大起大落。不過，較為保守的策略投資人，紐約投資顧問公司Ritholtz Wealth Management投資組合經理人卡爾森（Ben Carlson）承認，像是狄伯特這樣的經歷，雖然讓他很嫉妒，但他仍然認為孤注一擲的做法不適合自己，也不適合大多數人。

狄伯特的特斯拉持股在去年曾經在一天內下跌了130萬美元，但他並不害怕再次發生類似的情況，也說自己持有的股份並不會賣出，並表示「這家公司才剛起步，未來50年我們可能都不會再見到像是特斯拉這樣的公司出現」。（編輯：郭佩蓉）