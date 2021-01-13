「藥局暖暖包」幹嘛限購2包？他一問原因秒哭：我不買了
編輯中心/綜合報導
2021-01-13 12:25:09
近日受到寒流的影響，不少人都將厚重的衣物拿出，也瘋狂購入能保暖的小物，例如手套、暖暖包等等，不過，由於暖暖包太搶手，造成許多民眾哀嚎「真的買不到」。對此，就有網友分享自己去藥局要買暖暖包，明明有貨但最後卻沒買，貼文引發熱議。
原PO在「爆怨公社」貼文指出「暖暖包最近大缺貨，因此早就有囤好貨的人要在網購平台高價販售，直接去搜尋關鍵字，發現有些暖暖包已經賣到天價，台灣人的生意頭腦真的是....」。此外，原PO也提到，日前去藥局想買暖暖包時，老闆娘表示「有賣，一人限購兩片」，這也讓原PO相當好奇為何要限購的原因，老闆娘表示「因為我們店很常常有老人家會光顧，希望能留一點貨給老人家」，這番話讓原PO聽了感到窩心，連一人兩片的配額都不買了，直接雙手空空回家。貼文一出，網友紛紛回應「太暖了....老闆娘跟原PO都是」、「很有良心的藥局呢！」、「坐地起價真的太扯，已經賣到一片50元了，寧願多穿一點」、「藥局老闆娘很暖，你的反應也好真實....值得尊敬」、「長輩確實更需要保護好溫暖啊！原PO真的溫暖」。（編輯：張嘉哲）