女點餐好奇外送員是誰！一看秒臉綠 身份全場震驚：可嫁
編輯中心/綜合報導
2021-01-13 13:00:13｜2021-01-13 13:00:21
外送平台近幾年崛起，民眾只要在家使用APP點餐，美味餐點就會送上門。近日，就有女網友分享自己使用外送點餐，好奇點開看看「外送員是誰」，沒想到一看到名字後馬上超尷尬，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「這真的太扯了，原本只是想吃個雞排度過這該死的假日，結果點完餐之後打開外送員是誰，竟然是我前男友...我真的眼神死，沒遇過這麼鳥的事情」。貼文一出，網友紛紛回應「天底下真的很多很巧的事情」、「果然是該死的最後一天」、「請善用無接觸送餐，防疫你我有責哈哈」、「可以按無接觸送餐吧哈哈」、「幸好是冬天，穿前任沒看過的衣服包緊緊出門拿」、「我姊遇過然後叫我去取餐....」、「到底哪來那麼多前男友在跑外送啦！笑死」、「這機率要多低啊，天選之人吧」、「哇賽！緣分不離開耶，可以嫁了」。而後來不少網友敲碗後續，原PO則再出面表示「沒想過因為這種事情上了熱門，我本來是想把錢放樓下信箱叫他拿完錢，把我的餐點放在地上就好，但後來想想算了，我室友就下樓去幫我拿了。」（編輯：張嘉哲）