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女點餐好奇外送員是誰！一看秒臉綠　身份全場震驚：可嫁

編輯中心/綜合報導

2021-01-13 13:00:13｜2021-01-13 13:00:21

▲外送平台近幾年崛起，不少（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲網友分享自己點完餐之後，看看外送員是誰，沒想到竟讓她大吃一驚。（示意圖／Pixabay）
外送平台近幾年崛起，民眾只要在家使用APP點餐，美味餐點就會送上門。近日，就有女網友分享自己使用外送點餐，好奇點開看看「外送員是誰」，沒想到一看到名字後馬上超尷尬，貼文引發熱議。
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原PO在「Dcard」貼文指出「這真的太扯了，原本只是想吃個雞排度過這該死的假日，結果點完餐之後打開外送員是誰，竟然是我前男友...我真的眼神死，沒遇過這麼鳥的事情」。
▲網友分享自己點外送時，卻發現外送員是自己前男友，讓他非常尷尬。（示意圖／記者葉政勳攝）
▲網友分享自己點外送時，卻發現外送員是自己前男友，讓他非常尷尬。（示意圖／記者葉政勳攝）
貼文一出，網友紛紛回應「天底下真的很多很巧的事情」、「果然是該死的最後一天」、「請善用無接觸送餐，防疫你我有責哈哈」、「可以按無接觸送餐吧哈哈」、「幸好是冬天，穿前任沒看過的衣服包緊緊出門拿」、「我姊遇過然後叫我去取餐....」、「到底哪來那麼多前男友在跑外送啦！笑死」、「這機率要多低啊，天選之人吧」、「哇賽！緣分不離開耶，可以嫁了」。
而後來不少網友敲碗後續，原PO則再出面表示「沒想過因為這種事情上了熱門，我本來是想把錢放樓下信箱叫他拿完錢，把我的餐點放在地上就好，但後來想想算了，我室友就下樓去幫我拿了。」（編輯：張嘉哲）
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