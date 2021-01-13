情侶逛好市多見1心酸畫面！員工背影曝光　女友嘆：誇張

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「costco低素質家庭」的文章表示「前陣子跟男友去高雄costco補生活用品，逛得正開心男友點了一下我肩膀」，原PO的男友指向賣場遠處有一位工作人員「正在推著一整車的報廢品」更直言「剛剛看到，好像是四人家庭用完一次商品，就全部拿回來退的...是連棉花棒那種消耗品都退...」，這讓原PO大為震驚，更是往那位工作人員的方向看過去，發現「是一個瘦瘦的男生，他整個臉臭到爆，而且一整車的程度是上面還滿出來，疊成小山的地步...感覺就很重，推的有點吃力」，原PO更看了一下上面的商品「有一整袋衛生紙、一整包衛生棉、還有吃喝到一半的蛋糕、紅酒...超誇張」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「奧客加貪小便宜，人不要臉，天下無敵」、「工作人員肯定幹的，增加他的工作量」、「之前去costco熟食區吃東西時，也看到幾個大媽狂拿塑膠袋在裝洋蔥塊，從我開始吃她就在裝，吃完她還在裝，有人當下看不過去就去和大媽說這樣不好，但大媽就當作沒聽到，不知道是不是把洋蔥塊當米飯吃」、「社會底層為了貪小便宜選擇當奧客，這種人不在意別人怎麼看他們」、「做過服務業就知道台灣鯛多難搞」、「制度的問題沒辦法吧，相信好市多還是有想堅守這道防線的客服，只不過台灣奧客威力太強大，奧客總是會說『啊上次就可以餒』」、「看到這種低素質的人真的很想八蕊，台灣之恥」、「才做過餐飲業一陣子而已就知道台灣沒素質的人不嫌少」、「這種人真是到處都有」。（編輯：王柏文）