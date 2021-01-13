年收300萬生活過很爽？過來人曝「殘酷真相」：心裡更苦
編輯中心/綜合報導
2021-01-13 15:04:46
不少人追求高月收，為的就是希望能過上舒適生活。就有網友好奇「年收入300萬的人，過著什麼樣的生活？」問題曝光也立即引發關注，更有不少過來人跳出吐露「殘酷真相」。
一名網友在PTT上發出疑惑，常常看到網路上有人喊自己年收能到3百萬，換算下來平均月薪要25萬，如果真的賺那麼多，那這些人平時都過著什麼樣的生活？並希望有人能現身說法。貼文曝光後，也立刻有過來人分享自身遭遇，「我年收只有200出頭，但生活就是每個月領老婆給的9000」、「賺超過300萬根本就不划算，都被抓去繳稅」、「一樣要上班才有錢賺，而且你的花費會莫名其妙追上收入，真心不騙」、「養一個家庭，付小孩生活教育費加房貸，好像也沒辦法多爽」、「突然爆發賺300萬很簡單 ，常態年薪300萬很難」。另外也有人點破盲點，「台灣稅還是太高，根本壓榨高薪受薪族」、「收租100萬爽度絕對超過年薪300萬」、「身旁有賺這麼多的，大家也是咬緊牙想被動收入如何增加而已」、「年收高，但還是被房貸壓著，還有高所得稅，根本沒好過到哪」、「還是受薪階層，生活品質被房東地主打趴」。（編輯：潘毅）