陪病床難睡！她怨「坐到天亮」　網曝正解：多起來看病人

不少民眾都有過在醫院照顧病患的經驗，通常醫院的病床旁會備有一張折疊床，提供探病、守候的家屬稍作休息，而近日就有一名女網友就在臉書社團《爆怨公社》中感嘆自己在醫院中無法好好休息，更稱醫院的「陪病床」睡起來一點都不舒服！話題瞬間掀起眾人熱議，有內行網友分享了能更舒適的技巧，更解釋不舒服的背後原因。

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這名女網友先是提到自己在醫院陪伴病患的這幾天，除了在病房被其他病患的打呼聲和咳痰聲打擾外，醫院提供的陪病床更是讓她覺得凹凸不平，更無奈表示「是要給家屬『坐』到天亮嗎？躺在上面腰部懸空真的很難入睡，難道不能提供平整的床給家屬嗎？可能病人出院了，換成家屬要掛骨科治療腰痛了！」。

▲醫院的折疊床躺起來難免沒辦法像家中床墊舒適。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

而該篇文章曝光後，不少網友則紛紛在留言處解釋「因為它是折疊椅啊」、「醫院，隨時可能要跳上病床幫病人CPR，隨時可能要推一堆儀器電擊或是治療病人，所以使用可以快速收起來增加治療空間的折疊椅，放這個椅子是好心讓家屬能夠休息」、「不好睡、睡不熟，才能多起來幾次看病人，有狀況能馬上通知護理人員」、「所以想睡飽還是回家睡，折疊床只是休息用的」。

此外，也有民眾提供建議「有經驗的會自己帶折疊床去醫院」、「頭躺左側，腳在右側，腰部就不會懸空喔」、「這個床我跟3歲的兒子睡了半年，晚上先舖一層棉被，躺著就不會不舒服了」、「建議鋪毯子睡」、「帶厚點的羽絨衣，可以保暖也可以墊在床上比較舒服」。（編輯：楊智傑）