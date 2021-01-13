疫情中逆勢成長！飯店年菜外賣夯　圍爐包廂一年前就訂滿

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晶華酒店分析，今年因為疫情影響，許多民眾無法出國過年，也有許多海外華僑因台灣防疫得當、提前回台的過節，造成除夕和年節期間餐廳一席難求，也因此今年常溫年菜外帶備量較往年多增加 2 成，以因應訂不到餐廳或因疫情不想外出用餐的民眾需求，銷售量跟去年同期比大約是約增加 1 倍以上，另外在年節住房部份，預計可以較往年增加 3 到 4 成的住房率。
台北六福萬怡酒店表示，館內餐廳除夕圍爐訂位，去年 11 月下旬皆已經全滿，都較往年提早一些，透過策略調整，敘日全日餐廳今年以高檔食材應戰，提供鱈場蟹、帝王蟹、烏魚子、生食級干貝等高檔食材，並加碼龍蝦及爐烤極黑和牛牛排吃到飽，估計帶動除夕圍爐業績將年增 3 成；粵亮廣式料理 10 人宴席 32,000 元 +10% ，針對小家庭也推出 5 人合菜 17,500 元 +10% ，定價較去年小漲 6% ；常溫外帶年菜詢問電話不斷，業績有望較去年翻倍成長。
天成飯店集團也說，今年台北各館的除夕晚宴，開放訂位不久後就已額滿，較往年提前約 2 周左右，常溫年菜外帶則是從去年 12 月 1 日提早開賣，整體有望成長 2 成以上；民眾受限於無法出國，度假型飯店表現依舊亮眼，集團旗下的花蓮瑞穗天合酒店，除夕到初五訂房已達 9 成，僅剩零星房源可以銷售，於宴會廳推出除夕飯店圍爐饗宴，也有 8 成 5 的訂桌率。