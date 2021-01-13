冬天穿「短袖短褲」竟爽睡？理由曝光眾秒懂：笨的人太多
編輯中心/綜合報導
2021-01-13 16:52:58
近日受到強烈寒流影響，各地氣溫大幅下降，不少人都將各式各樣的保暖器具搬出來，例如電暖器、懷爐等等。對此，就有網友分享「冷暖氣機使用過後的心得」，結果貼文釣出不少過來人，直呼「就算再冷，冷暖氣讓你短袖短褲一樣一覺睡到天亮」。
原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「當初被勸買變頻冷暖氣機真的是對的，家裡面的溫度永遠都是很溫暖」只見貼出的照片當中，儘管外面低溫都15度以下，遙控器上顯示室內溫度為27度。貼文一出，網友紛紛回覆「短袖短褲秒睡啊，我都開25就睡到天亮」、「28度超爽」、「外面這天氣我都開28度，爽到歪掉」、「超舒服的啦！不買的人真的太笨了」、「強烈建議要裝冷氣的一定要尬暖氣，真的太爽」、「短袖短褲起床還喊好爽！就是冷暖氣機的強大」、「笨的人太多...這好用到不行，傻傻的夏冬兩相宜，在意那一點小錢換到好幾個舒服的冬天」。不過，也有不少苦主表示「我連下一餐在哪都不知道了，還跟你冷暖氣機」、「夏天要吹冷氣，冬天又吹暖氣，電費太爆棚了，還是多穿一點實在」、「會嗎...我用24度還是感覺好冷喔，外面9度欸」、「入手價格太痛...真的買不下去」、「好羨慕，我只能用暖暖包＝＝電費付不起」。（編輯：張嘉哲）