房市／台中八期中高總價多 受醫生和換屋族支撐
財經中心/綜合報導
2021-01-14 08:30:00
央行去年底祭出信用管制措施打炒房，但對自住客影響較有限。其中，台中八期重劃區主力產品以屋齡10年內中大坪數物件為主，總價帶多介於2000至3000萬間，房仲指出，中高總價較少置產客買來投資，因此8、9成買方均是自住客，受此波打房衝擊較小，買氣依舊持穩。
台中八期重劃區範圍大約是精誠南路、黎明路、永順路、文心南七路及南屯路所圍街廓，可說是介於七期豪宅區與南區之間。信義房屋八期秀泰店店長顧浩祥表示，八期最大優勢包括擁有豐樂、南苑、豐富三座公園，綠覆比高，且因是重劃區，因此街廓相當整齊；生活機能方面，近捷運豐樂公園站，並擁有COSTCO、迪卡儂等大型賣場。顧浩祥表示，八期的主力產品以屋齡10年內，權狀坪數70至90坪的3、4房物件為主，總價介於2000至3000萬，多吸引換屋族、退休族，也會有中山醫的醫師族群等購屋。
他觀察，2020年八期的交易量比往年熱絡，主要原因是去年房市熱絡，買方決定速度加快，且當地又有捷運議題加持，買方購屋信心更強；即便去年底央行信用管制措施上路至今，仍未有明顯衝擊，關鍵則是八期的物件屬於中高總價，買方8、9成都是自住客，較少置產客會買來投資，加上區域內利空不多，因此受打房影響不大，預估今年交易價量應能維持穩定。由於捷運綠線通車後將貫穿八期，設豐樂公園站，根據信義房屋統計該站點周邊歷年交易價量資料，2020年前交易件數190件，住宅均價28.06萬。