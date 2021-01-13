車輪餅啥內餡最「不敢恭維」？吃貨答案一面倒：口感恐怖

台灣身為美食王國，推車或攤販在賣的車輪餅深受大人、小孩喜愛，不但是下午茶甜點的熱門選擇，也可以說是超夯的傳統美食之一。而除了傳統的紅豆、奶油、巧克力以外，不少店家也紛紛發揮創意，創造新口味吸引老饕們嘗鮮，不過近日就有網友盤點最「難吃」的口味，話題曝光後全場秒指1口味，更直呼「老闆都送人」。

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這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「車輪餅包什麼最難吃？」的文章表示，現在市面上的車輪餅有著一大堆創意口味，像是原PO自己就吃過有包草莓的創意風味，而除了包紅豆餡是始祖口味，一定要好吃之外，原PO也好奇表示「究竟車輪餅包什麼最難吃？」。

▲車輪餅口味推陳出新，你最喜歡吃哪一種呢？（示意圖／記者黃仁杰攝 ,2020.05.05）

沒想到問題一出後，眾網友們紛紛秒回「菜脯」是最可怕的口味，許多網友就表示「菜脯吧！到底誰會買」、「菜脯調味的夠好的話很好吃，但如果失敗真的會很不 OK 」、「之前常去的那家，最常剩下菜脯，老闆最後都拿來送」，不過也有老饕就無奈表示，菜脯口味車輪餅還是得看老闆的調味功夫，有些店家還是能做的很好吃。

此外，該篇文章底下也有不少饕客也分享了自己吃過最奇特的口味「蘿蔔絲，那個口感真的很恐怖」、「巧克力才難吃」、「原本以為包巧克力很好吃，結果超可怕」、「包鹹的都嘔嘔嘔」、「包啥都可以，但是可以不要包一堆一咬就擠出來的餡嘛」、「鳳梨超噁」、「點珍奶通常都是雷」。（編輯：楊智傑）