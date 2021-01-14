房市／低溫不是抗性 淡水冬天購屋反增多
財經中心/綜合報導
2021-01-14 18:00:00
一波波寒流來襲，風大潮濕的淡水房市熱度卻未降溫，甚至表現更加亮眼，根據最新地政局統計資料，2020年12月淡水交易量與前年相比逆勢成長40%，完全不畏低溫，在地房仲表示，早期淡水尚未開發時，確實因空曠感覺比較冷，但隨著大樓密集蓋起，東北季風受大樓遮蔽，發展完善的區域像是紅樹林、竹圍一帶，淡海新市鎮的新市一路三段等地，冬天的體感溫度與台北市區相差不大。
淡水冬天風大冷冽又潮濕，恐影響買方看屋。信義房屋濱海捷運店店長李世堯指出，目前淡水交易最熱區的「淡海新市鎮」發展之初，大樓較少又空曠，隨著新市鎮發展完善，像是新市一路三段的電梯大樓多，高樓遮蔽之下，東北季風較不會直吹，體感溫度與北市市區相差不大。除了氣候因素，李世堯表示，今年受房市大環境熱絡，加上淡水區有低總價、淡海輕軌通車效應，生活機能也逐漸完善，區內有雙影城、賣場，都增加淡水的宜居條件。許多民眾對淡水的冬天還是有比較冷的刻板印象，李世堯認為，溫度是滿主觀的感受，他會跟看屋民眾說，淡水的氣溫與台北市區比，就是「多一件外套的溫度」，若是真的怕冷，因冬天吹東北風，不要買面東北的房屋即可避免，而現在科技發達，潮濕、低溫可以除濕機或暖氣機克服，維持居家舒適度。