八方雲集湯餃該怎麼點？行家不藏私分享 「省錢秘訣」曝
編輯中心/綜合報導
2021-01-13 18:25:17
一說到鍋貼店，就一定會立刻想到八方雲集，可說是台灣的連鎖鍋貼店龍頭之一。而八方雲集除了鍋貼，還有提供水餃、湯餃以及其他麵食等等。就有網友發現，如果要在八方雲集點湯餃，菜單暗藏玄機，而網友分享的「省錢秘訣」也立即引發熱議，更有人高呼根本是「生活駭客」！
有網友在臉書社團《新.路上觀察學院》發文，分享了八方雲集的菜單，並指出「剛才突然發現，自己點八顆水餃加進玉米濃湯或酸辣湯裡，可以省下一元手續費」。從菜單中可以看見，8顆招牌水餃要價44元，單點酸辣湯或玉米濃湯則是30元，分開點合計要74元。但若直接單點湯餃則是75元，反而比分開點貴了1元，這發現讓原PO笑稱是「八方雲集好康報報」。笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「謝謝，省下一台瑪莎拉蒂了」、「照你這方式點了100次，立刻省下100元耶」、「我都直接點玉米湯餃，實現真正的財富自由」、「很久之前就發現了哈哈哈，所以我每次去都這樣點」、「生活駭客欸」、「神級觀察」、「可以存錢了」、「財富原來就是這樣累積的」。不過也有網友認為，「湯餃的碗比較大」、「不會比較省，湯餃的湯比較多，單點湯很少」、「你有沒有各點一次，算一下湯的容量？說不定你虧喔」。（編輯：倪浩軒）