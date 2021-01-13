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為何髮廊沒被大公司壟斷？網揭「最強優勢」：根本不用怕

編輯中心/綜合報導

2021-01-13 19:21:42

▲一名男網友在 PTT 八卦版提到，上百元理髮店剪髮，遇到理髮師拿著電剪狂推，最後崩潰結局卻讓眾人瞬間笑翻，貼文立刻引發熱議。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲有網友好奇，為何髮廊沒被大公司壟斷？（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
在現代生活中，許多人都喜歡去髮廊剪頭髮，選擇自己想要的髮型以及設計師。對此，就有網友好奇，現在各行各業都會出現大公司，但美容理髮業卻都是各開各的店，這讓他不禁想問「為何髮廊沒被大公司壟斷？」貼文一出，也引起網友討論。
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原PO在《PTT》表示，各行各業都會出現大公司，畢竟規模經濟的優勢很大，即使是同樣靠個人專業的律師跟廚師也會出現大事務所、大飯店、連鎖餐廳挖腳，久了之後大公司就比個體戶強，但是他卻發現美容理髮業都是各開各的店，這讓他好奇「為何髮廊沒被大公司壟斷？」
▲有網友點出，髮廊之所以不會被壟斷，關鍵在於技術。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲有網友點出，髮廊之所以不會被壟斷，關鍵在於技術。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
許多網友看完也紛紛回應，「應該是利潤太低吧」、「以美容理髮業來說，大規模會有優勢嗎」、「這種低成本的，很容易自己出來開，怎麼壟斷」、「藝術壟斷的行業不多啊，大家各有愛好」、「你這樣說我才發現，好像真的都是各開各的店」、「很難壟斷吧」、「手工活標準化的話，就是提供標準髮型呀」。
另外，也有網友指出髮廊的優勢是在於技術，「因為技術不能量產啊」、「因為沒辦法做到經驗一致，不同髮型師服務就是不同感覺」、「你剪頭髮是找設計師不是找髮廊」、「個人技術無法完全複製啊」、「剪髮比較吃設計師名氣，不吃店名，然後個人工作室又好開，根本不用怕」、「技術不能標準化，但連鎖店的東西以標準化為主」。（編輯：許智超）
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