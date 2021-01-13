巷仔內／四面楚歌？江啟臣的黨主席保衛戰

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江啟臣目前正面臨一場主席保衛戰，但在國民黨的黨產幾乎被黨產會抄光下，即便是巧婦，也難為無米之炊。江啟臣在歲末年終打算慰勞為黨辛勤一年的黨工，卻傳出籌不出錢，也發不出年終獎金，甚至尾牙也沒著落。為了籌款，黨中央發文給中常委和中央委員，要求必須完整繳出其年度募款責任額，且錢必須匯入黨中央的政治獻金專戶，否則將依照規定停權，此舉意外惹毛不少中常委和中央委員，串聯要召開臨時中全會，揚言讓江啟臣「別想連任黨主席」。江啟臣想安撫黨工，爭取歲末年終的福利，不但沒著落，還惹了一票中常委和中央委員不高興，差點影響了連任之路。
不過，天無絕人之路，所幸中選會審議通過「反萊豬」、「還我公投」兩項第二階段的公投連署案，讓江啟臣有了新的戰場，如果第二階段公投連署份數達標，今年8月28日將如願舉行公民投票，將可順勢延續江啟臣率領全黨抗萊豬的力道，對主席保衛戰有莫大助益，這也成了全黨目前最重要的工作。
江啟臣有舞台，已經從新北市長卸任的朱立倫則是自己找舞台。
仍在全台走透透的朱立倫，可能是國民黨內目前僅存的最佳活棋之一，但也可能是江啟臣未來最大的競爭者。朱立倫形象清新，至今仍是藍營的政治明星。朱立倫目前透過「免費敬老眼鏡傳愛計畫」長期在全台巡迴，包括台東、宜蘭、蘭嶼、雲林、桃園等各縣市都跑透透做公益，並與各地的藍營執政縣市長接觸，保持良好關係，朱立倫可以說是「進可攻、退可守」，持盈保泰者。此外，朱立倫也力挺江啟臣在黨中央舉辦的各項活動，並踴躍出席。朱立倫不像是江啟臣的敵手，但論及實力，會是可敬的對手。
思路清晰的朱立倫，也不受綠營流言的分化，記者問他有關藍營黨主席之爭與各路人馬的矛盾，朱立倫強調，在野的藍營不應再區分彼此，不要再被見縫插針。他也和善的直接向記者建議，可以請媒體高層思考，是否應該針對更多民眾生計受到影響的蔡政府從今年起調漲健保、勞保、國保的「三保事件」，這才是民眾最關注的民生議題，而不是關注國民黨是否有內鬥。這種作風，也保持了朱立倫一貫的形象。
如果要論「江啟臣最具爆發力的對手」，應該非前高雄市長韓國瑜莫屬。不過「韓國瑜參選黨主席」，目前始終只聞風聲，不見人下樓梯。韓國瑜目前與妻子李佳芬都深居簡出，居住在老家鄉下，於2020年總統選舉敗選後，暫時不與外界接觸。韓國瑜復出的消息，包括雲林縣長張麗善、前總統馬英九都說「沒聽說」，或是「沒有消息證實」。
目前不少韓粉期待韓國瑜能夠復出，期許韓能夠挑戰黨主席選舉大位，如果韓國瑜能拿下黨主席，2024年就有希望再次角逐總統大選，帶領國民黨中興。韓國瑜雖然至今沒有明顯動作，但前高雄市政府團隊仍會定期相聚與敘舊、交換最新資訊，只要團隊未散，韓粉就認為韓國瑜的戰力就未散，如果要復出，隨時可以馬上整軍上戰場。目前傳出，韓國瑜在農曆年後才會思考是否重披戰袍，目前仍在沉潛觀望中。
連勝文是否參選黨主席，目前尚未有定論。如果不是最近的「江啟臣力邀連勝文出任黨祕書長被拒」事件，連勝文應該仍在鴨子划水中，不會浮上檯面。連勝文與江啟臣都屬於國民黨新生代，但連勝文對於國民黨目前的陳舊包袱，覺得應該拋棄更多、改革更多、更大，也因為如此，才傳出「正在思考是否參選黨主席」。
連勝文是青年發展基金會的董事長，在國民黨相較於民進黨，缺乏青年世代的支持下，連勝文選擇了「青年」做為拓展票源的目標，且他觸角多元，不論是青年公益、文化、體育、藝術、兩岸青年交流、兩岸青創交流，都積極耕耘與開發。連勝文也積極培養子弟兵，繼助理徐弘庭選上台北市議員之後，連勝文擬安排辦公室發言人錢震宇於2022年參選新北市議員，為改革國民黨的形象做堅實後盾。
持平而論，國民黨主席的大位之戰，或稱為「江啟臣的主席保衛戰」，目前只能算有潛在對手，還未形成具體的候選人，主要原因是目前仍是疫情相對嚴重期間，大型活動、尾牙不是受限，就是被迫取消，少了人際傳播與相互拉票的機會，且太早出線，形同變成公開箭靶，提早見光死，但有意參選者，都正在私下厲兵秣馬。
農曆過年期間，預計有長達一周的連續假期，這段空白的時間最適合思考，韓國瑜陣營也傳出在農曆年後才會做出是否參選的決定，江啟臣、朱立倫、連勝文陣營未來是否整合，或是合縱連橫，也都還有變數，江啟臣的主席保衛戰，農曆年後將進入最緊張的階段。
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