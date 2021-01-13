菜園見詭異陣型！大白菜全被「壓滿石頭」 真相讓網驚呆
編輯中心/綜合報導
2021-01-13 23:32:27
許多人在退休後喜歡搬到鄉下，並且自己種菜來吃，不但能培養興趣又能吃得健康。近日，就有網友在菜園看到一排大白菜的葉子，卻都被石頭壓住，讓他忍不住好奇詢問「有人知道，為什麼要放石頭在上面嗎？」，而真正解答卻讓網友們驚呼「長知識了」。
原PO在《爆廢公社公開版》貼出一張照片，只見菜園內一整排大白菜都被一塊一塊石頭壓住的畫面，看起來還以為是被小孩的惡作劇，這也讓他忍不住詢問「有人知道，為什麼要放石頭在上面嗎？」許多網友看到也紛紛猜測，「保暖加外套嗎」、「防寒，怕突然強光日曬傷菜，花椰菜也會這樣做」、「因為過度光合作用葉子會變綠變老也會變苦，所以用老葉來遮陽、用石頭壓著老葉才不會又開掉曬到內部」、「怕冰霰、凍傷」、「感覺是天冷防凍傷」、「是在蓋棉被嗎」。另外，就有網友在《種菜人》曝光正確解答，「今天終於碰到阿伯，問他大白菜為什麼要放石頭壓住，他說主要是讓大白菜包起來，因為之前都不包開開的，太陽一出來就軟掉躺平，果然有放石頭有效果，其次是不讓水積在菜心」，這讓其他網友驚呼「謝謝，長知識！」、「這只是老人家的方法」、「原來如此，又學了一招」。（編輯：許智超）