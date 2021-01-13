胡蘿蔔怎麼煮有撇步！老饕揭「隱藏訣竅」 去土味又香甜
編輯中心/綜合報導
2021-01-13 23:59:03
吃胡蘿蔔好處多多，不僅營養價值高，更富含維生素A和β胡蘿蔔素，是對人體非常有益的天然蔬果，也經常用作入菜的佐料。不過許多民眾對胡蘿蔔卻是「又愛又恨」，因為一般胡蘿蔔往往有股土味，讓有些人不太能接受。就有網友好奇詢問，胡蘿蔔塊如何才能煮得既甜又有口感呢？釣出許多老饕分享訣竅。
有位網友日前在PTT cookclub板發文，詢問大家「紅蘿蔔塊如何煮得甜？」原PO指出許多牛排排餐或養生餐都會附紅蘿蔔塊，在外面店家經常可以吃到有口感又甜的紅蘿蔔塊，但回家自己煮才發現也是需要功夫的。原PO透露自己都是用水煮，但卻要不煮太爛、要不就是紅蘿蔔的土味還留著，而且也吃不出甜味。讓原PO不禁向大家求救，該如何煮出「不軟爛又鮮甜有口感的紅蘿蔔塊呢？」而許多內行老饕則紛紛分享訣竅，「個人經驗，用油炒，胡蘿蔔素是脂溶性的，炒過才會甜」、「牛排配菜有些是糖煮紅蘿蔔，是跟水、糖還有奶油一起煮過」、「水煮要從冷水煮，還要有足夠的鹽」、「你試試小火燉久一點，有時會有地瓜般的甜味」、「小火炒透」、「我上次用壓力鍋蒸熟，感覺是你要的那種口感，不妨試試用蒸的取代水煮」。網友的撇步五花八門，而根據農委會網站介紹，由於胡蘿蔔素是脂溶性物質，生吃較難被吸收，因此如果將胡蘿蔔油炒後食用，對人體會更有幫助。除了油炒外，農委會網站還建議，與肉類一起燉煮，口感更佳且更易吸收營養。（編輯：倪浩軒）