NOW早報／女點餐好奇外送員是誰！「身分」曝光全場震驚

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《Dcard》貼文指出「這真的太扯了，原本只是想吃個雞排度過這該死的假日，結果點完餐之後打開外送員是誰，竟然是我前男友⋯⋯我真的眼神死，沒遇過這麼鳥的事情」。
貼文一出，網友紛紛回應「天底下真的很多很巧的事情」、「果然是該死的最後一天」、「請善用無接觸送餐，防疫你我有責哈哈」、「可以按無接觸送餐吧哈哈」、「幸好是冬天，穿前任沒看過的衣服包緊緊出門拿」、「我姊遇過然後叫我去取餐」、「到底哪來那麼多前男友在跑外送啦！笑死」、「這機率要多低啊，天選之人吧」、「哇賽！緣分不離開耶，可以嫁了」。
今日天氣／白天稍回暖 各地日夜溫差大
今（14）日各地大多仍為晴到多雲天氣，由於天空雲少加上風力偏弱，夜間輻射冷卻作用會非常明顯，各地早晚氣溫仍低，清晨中部以北普遍只有6到9度低溫，其他地方約10到13度，局部較為空曠的地方仍易出現低於10度的氣溫，桃竹苗更有6度以下低溫發生的機率；白天隨著陽光露臉，各地都有機會比昨天更溫暖，高溫普遍在20度以上，西半部更可以來到24、25度，日夜溫差大。
日本全面禁止外國旅客進入 取消含台灣等11國商務入境
日本近期爆發第三波新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，昨（13）日通報新增2185確診病例，日本中央政府於7日宣布東京首都圈（東京、千葉、埼玉、神奈川）進入緊急狀態；昨日宣布擴大緊急狀態範圍，同時暫停開放含台灣在內的11國人士持商務簽證入境，全面禁止外國旅客進入。
美眾議院通過表決 要求彭斯動用憲法修正案免職川普
美國國會於1月6日發生暴力示威後，民主黨於眾議院再次提出針對川普的彈劾案，在投票表決之前，眾議院議長佩洛西（Nacy Pelosi）先前施壓副總統彭斯（Mike Pence）動用《憲法》第25條修正案將川普免職，但遭到彭斯拒絕。昨（13）日眾議院表決通過決議，正式要求彭斯使用《憲法》賦予的職權。
台積電衝破600元歷史天價 台股15759點再創新高
美國市場期盼新的經濟刺激措施，受到美股激勵，台北股市昨（13）日開盤一路往上衝，權值股台積電盤中攻上600元天價，最高來到604元，市值衝破15.6兆元，也帶動台股盤中大漲259點、再創15759點歷史新高。
張忠謀又有新鄰居！大直「西華富邦」低樓層傳高CP值交易
繼聯華神通集團董事長苗豐強家族入住後，大直高樓豪宅「西華富邦」又見新住戶。根據實價登錄揭露，蘆洲謝姓自然人以2億1974萬的價格，買下該豪宅社區5樓戶，每坪單價為145萬。專家分析，西華富邦高低樓層的每坪單價價差近70萬，高低樓層每戶價差近億元，因此也會有富豪入住低樓層，不僅能省下億元，也能同時享有豪宅服務品質。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。