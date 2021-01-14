和煦冬陽剩2天！專家曝「變天時間」：氣溫遽降轉濕冷

今（14）日各地晴朗、靜風，有「超強輻射冷卻」，雖因大氣回暖，北部清晨氣溫比昨晨回升2、3度，其他各地則仍與昨晨類似，各地區平地最低氣溫皆在4、5度左右，全台都非常寒冷。氣象專家吳德榮提醒，好天氣只剩2天，週六（16日）下午東北風挾冷空氣南下，氣溫遽降，迎風面轉有局部雨，「乍暖還寒」要注意。

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吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄中指出，今、明兩天大陸高壓東移，氣溫逐日回升，各地晴朗無雲，白天有「和煦冬陽」（各地高溫多可達25度），夜間有「超強輻射冷卻」（低溫仍在10以下）；日夜溫差近20度，年長者及有心血管疾病者，要特別注意衣著的調整。今日白天起氣溫：北部8至24度，中部8至25度，南部8至26度，東部8至24度。

▲吳德榮表示，好天氣只剩2天，週六（16日）下午東北風挾冷空氣南下，氣溫遽降，迎風面轉有局部雨。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》專欄）

吳德榮表示，週六下午東北風挾冷空氣南下，氣溫遽降，迎風面轉有局部雨，「乍暖還寒」要注意。下週日（17日）北台天氣「濕冷」，迎風面有局部雨，各地氣溫續降；下週日晚、週一（18日）晨北台灣平地約可降至9、10度，氣象局（公園路）的最低氣溫則可降至11度左右，符合「強烈大陸冷氣團」定義（氣象局≦12度）」的機率較高，但由於模式模擬的「不確定性」，其未來的調整，仍應持續觀察。

而到了下週一白天起將轉乾冷，冷空氣逐漸減弱；下週二、三（19、20日）氣溫持續回升，天氣漸回暖；皆為西半部穩定，東半部偶有局部短暫雨的天氣。（編輯：許苡晴）