他忘記電鍋有飯！1個月後打開崩潰了　網見「畫面」驚呆

幫QQ...近日有一名餐廳老闆透露，自己1個月前用「備用電鍋」煮白飯，事後，忘記裡面還有飯就收起來，怎料昨（13）天拿出卻驚見「這畫面」，讓他瞬間崩潰，不禁直呼「我哭了！我難過得像個孩子！」而網友一見慘狀後也全驚呆。

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原PO在臉書社圖《爆怨公社》中貼出照片並表示，自己1個月前用備用電鍋煮飯，用完後就收起來，昨天因為有大單又拿出來煮飯，沒想到竟驚見一大鍋「法式藍紋拌飯」...這讓他瞬間傻眼，忍不住直說「我知道平常我忙，疏忽了彼此的關係，但我都會幫你插著電，怕你著涼！飯鍋妳也真是的！你可以跟我商量啊！我省電沒插妳錯了嗎！你是在發霉什麼....為什麼這麼傻！霉那麼簡單，就能找到聊得來的飯！」原PO更自嘲「我是一個充滿故事的人」。

▲網友在臉書社圖《爆怨公社》全文。（圖／翻攝自臉書社圖《爆怨公社》）

畫面曝光，許多網友都看傻，紛紛留言「太可怕了，我會連鍋子一起丟掉」、「快吐了，感覺味道從螢幕跑出來」、「太厲害了...下班沒再檢查喔？」「天啊！這電鍋我會丟掉」、「已經快要有一個小生態了」、「乍看我以為是貓砂」、「很想知道再放久一點會生出什麼？是菇類或蕨類還是變成什麼？」

另還有人分享類似經驗，直指「我也有遇過，那個味道真的很噁心，不管怎麼洗都會有味道，後來整個換掉電鍋」、「我以前也是忘記洗然後就變這樣了，因為太噁了就默默關上蓋子，最後半年後去打開已經全部不見了，大概剩薄薄一層膜...」（編輯：許苡晴）