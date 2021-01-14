母胎單身女怕嫁不掉！拜「超神月老廟」 爽遇百萬工程師
編輯中心/綜合報導
2021-01-14 10:14:47
許多單身男女為求一段好姻緣，通常都會到廟裡「拜月老」，對此，也有一名女網友表示自己母胎單身26年了，最近到霞海城隍廟拜月老，她也誠心向月老說出自己的要求，豈料才過3個禮拜竟然就脫單了，對象還是一位「年薪百萬的工程師」。
該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，她表示自己魯了26年，媽媽一直很緊張，怕她會嫁不出去，因此帶她到台北大稻埕的霞海城隍廟拜月老，而她也按照流程，拿著自己的清單將條件都向月老稟報，希望可以找到好歸屬。原PO提到，「當天晚上，我依稀夢到一個男生的臉，但我只記得他圍著灰色圍巾，還有一種熟悉的感覺。起床後卻什麼都不記得，印象最深刻就是那條灰色圍巾」，豈料過了三個禮拜後，她在擁擠的捷運裡看見那個熟悉的背影，還有那條「不可思議的灰色圍巾」，於是她便追了上去，想看對方是誰，怎知「居然是以前心儀很久的學長，我拍了他一下，他說『我的樣子變成熟了』」。
原來倆人以前就錯過很多次，「之前第一次我告白，他拒絕；第二次他告白，我說我要準備出國讀書了，我回台灣之後其實很想聯繫他，可是換他出國讀書了，就這樣，我們又錯過了」，但是「我們重新恢復聯繫，聊著聊著，不到一個禮拜就在一起了」，原PO也在文末開心地表示「我撿到一位『百萬年薪工程師』喔，想知道拜月老神奇的經驗分享」。貼文一出，引起熱議，「恭喜啊」、「我跟我女朋友在一起也是很神奇，她也是去海霞城隍廟拜完兩三個禮拜就遇到我，然後現在在一起很甜蜜很幸福呢」；不過也有網友認為，原PO強調「百萬年薪工程師」不太好，「來竹科這邊很多啊，我們單位10個大概有7個是單身，而且妳標題這樣下很不好欸！會讓人感覺妳開心的點不是跟“他”在一起，而是跟”年薪百萬“在一起」、「這什麼標題……說出來有種你很勢利的感覺」、「怎麼感覺你好像覺得百萬年薪是重點..感覺母湯」。（編輯：郭佩蓉）