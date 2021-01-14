母胎單身女怕嫁不掉！拜「超神月老廟」　爽遇百萬工程師

許多單身男女為求一段好姻緣，通常都會到廟裡「拜月老」，對此，也有一名女網友表示自己母胎單身26年了，最近到霞海城隍廟拜月老，她也誠心向月老說出自己的要求，豈料才過3個禮拜竟然就脫單了，對象還是一位「年薪百萬的工程師」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，她表示自己魯了26年，媽媽一直很緊張，怕她會嫁不出去，因此帶她到台北大稻埕的霞海城隍廟拜月老，而她也按照流程，拿著自己的清單將條件都向月老稟報，希望可以找到好歸屬。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

原來倆人以前就錯過很多次，「之前第一次我告白，他拒絕；第二次他告白，我說我要準備出國讀書了，我回台灣之後其實很想聯繫他，可是換他出國讀書了，就這樣，我們又錯過了」，但是「我們重新恢復聯繫，聊著聊著，不到一個禮拜就在一起了」，原PO也在文末開心地表示「我撿到一位『百萬年薪工程師』喔，想知道拜月老神奇的經驗分享」。