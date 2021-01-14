女揪北中南友人買福袋！一開箱見「超狂結果」　全場笑翻

每逢農曆年節前後，各家超商、量販店便會紛紛推出該年的「新年福袋」，通常價格落在300到500元之間，內容物價值也每年都有所不同，許多民眾也會趁著新春試試手氣。不過近日就有名女網友揪了好友們一起到超商買福袋，打算「北中南開箱」，沒想到一拆開福袋才發現，三人抽到的福袋內容物竟然全都一樣，話題瞬間掀起網友熱議。

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這名住在北部的女網友在PTT的「WomenTalk」版上發文表示，自己和友人們約好了到超商買福袋，打算一起開箱看看彼此手氣如何。只見她一拆開福袋後，裡面除了有兩包餅乾、一包方塊酥、一盒巧克力棒、曼陀珠、泡麵和飲料外，還有附贈了暖暖包套，獎項可謂還算豐富。

只是當其他朋友傳來自己開到的內容物後，三人才同時傻眼，原來他們都在超商福袋內開到一模一樣的獎品，這也讓她忍不住笑稱「覺得很傷心欸！我還一起咻啾（相約）來買」。不過也有內行網友表示，其實福袋的「核心」在那張抽獎券，抽獎券的獎項往往才是最有價值的地方。

▲原PO開箱的超商福袋。（圖／翻攝自PTT）

▲結果和花蓮友人開出來的超商福袋內容相同。（圖／翻攝自PTT）

不過這個開箱結果也讓全場笑翻，網友紛紛在底下留言表示「覺得不雷阿」、「我也拿到一樣的零食，只差在點心麵是鬼滅新包裝」、「這福袋本來就有說是200元的餅乾飲料外加抽獎券吧！」、「真的是廢到笑」，另外還有眼尖網友發現「高雄小哥沒有曼陀珠！虧」，原PO也逗趣回應「他比我虧了22塊」。（編輯：楊智傑）