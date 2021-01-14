北漂年薪多加20萬該衝？眾曝「真實經歷」：不該只看錢
編輯中心/綜合報導
2021-01-14 11:11:48
月薪的多寡，一直是受薪階級選擇工作最直觀的判斷標準。就有一名工程師，目前在老家彰化工作，年薪約70萬，但近期又有成功面試上一間北部公司，年薪可達90萬，讓他不禁疑惑「是否該北漂？」問題一出立刻有過來人戳破盲點，「不該只看錢」。
一名工程師在《Dcard》上發問，「我目前31歲，住在彰化家裡通勤上班，月薪50k、年薪大約70萬～80萬，晚上5點多下班，無加班費，已經調薪過幾次，目前薪水已接近該職務的天花板，很難再往上調了，且中部薪水更高的相關職缺很少，但最近我有投北部幾家公司進行面試，目前只面試上一家，對方開月薪61k、年薪90萬～100萬的工程師職務給我，但無加班費，若去這家要在台北租屋及負擔在外開銷，這薪水差距是否該北上？」貼文一出立刻有過來人分享真實經歷，「不該只看錢，去北部的好處是，生活圈擴大，有機會認識更多人，拓展人脈」、「住台北沒什麼生活品質可言，但想要試試就趁年輕」、「北部看未來是更有發展的，但你有沒有需要這個發展」、「秒選北部，你才31歲，但為了你更好的發展，真的要去北部」、「因為你說現職大概到頂了，所以我會選北部，底薪高對未來比較重要」。不過也有另一派人反駁，「台北省一點花費一年20萬以上起跳、選彰化啊」、「你來台北要住個普通的吃個正常食物，多賺的20萬就消失了」、「建議留彰化，物價相對低、天氣好、交通並不會不方便，換成台北我只能想到缺點」。（編輯：潘毅）