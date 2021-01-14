特企／老協珍xSUNMAI金色三麥　蜂蜜啤酒佛跳牆限量開賣

知名佛跳牆品牌老協珍持續大玩創意，今年特別聯手台灣精釀啤酒SUNMAI金色三麥，雙強合作推出「老協珍金色三麥BEE HAPPY喜嗡嗡佛跳牆」，內附造型有趣的「SUNMAI金色三麥 蜂蜜啤酒風味包」，使用新鮮黑麥汁加上香醇龍眼蜜，大人小孩都能盡情享用的零酒精美味，一開賣立刻引起粉絲熱議。佛跳牆已於老協珍官網（https://lxz.com.tw/）開賣，數量有限，售完為止！

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老協珍與金色三麥首度跨界合作，團隊耗時研發「SUNMAI金色三麥 蜂蜜啤酒風味包」，使用招牌酒款蜂蜜啤酒指定龍眼蜜，蜜源珍貴稀少，一年只有28天產期，並添加新鮮黑麥汁，完美結合蜂蜜清香和迷人麥芽焦香。可愛有趣的酒瓶造型風味包，上桌前隨手添加，為佛跳牆湯頭演繹出更圓潤、更繽紛的蜂蜜香氣，尾韻帶來清爽的小驚喜。

此外佛跳牆用料更是大手筆，以曾榮獲世界大獎的金色三麥招牌酒款「蜂蜜啤酒」精心煨製「酒漬溏心鮑魚」，Q彈有勁的南非鮑魚，佐以秘製醬汁長時間煨煮入味，一口咬下迸發啤酒香氣。更嚴選頂級黑玉烏參與北海道干貝等頂級食材，煲以台式鮮美高湯，美釀佳餚，一甕雙享。

「老協珍金色三麥BEE HAPPY喜嗡嗡佛跳牆」售價$2,280，老協珍官網、全台的全家便利商店獨家販售，凡於全家便利商店購買佛跳牆，再享金色三麥蜂蜜口味啤酒加購7折優惠（每組限加購1箱（700ml/6瓶）），要讓粉絲們辦桌團圓BEE HAPPY，和家人朋友乾杯慶祝，一起歡喜嗡嗡迎新年！





老協珍官方網站 https://lxz.com.tw/

老協珍金色三麥BEE HAPPY喜嗡嗡佛跳牆

https://lxz.com.tw/Product/OBJ091