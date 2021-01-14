女問離職該向主管坦白？過來人抖「暗黑潛規則」：別傻了

在職場上常會遇到諸多不如意的事，像是工作上的難題、和同事間的相處等，不過，也有一名女網友發文，表示自己就快離職了，但不知道到底要不要向主管「說實話」，貼文一出，也有過來人抖出「暗黑潛規則」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示自己最近準備離職了，原本和主管的關係都處得不錯，而主管也是一個講話直接、讓人相處起來像個帶領隊團的大姊姊一樣，很有親和力。

原PO也提到，可是最近一個月以來，公司的高層卻不斷「特別關照」他們分店，搞得主管心情很差，導致帶領其他下屬的方式「大轉變」，「變成用一點謾罵和諷刺，完全和底下員工不對盤」。



▲女網友表示，主管因為公司高層「不斷關照」心情很差，導致帶領其他員工的方式也大轉變。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash） 「這幾天離職前在想，希望能和大家好聚好散，以後也能常回公司看看，因為和同事的感情都非常好」，所以原PO目前正考慮要不要「和主管聊聊，讓彼此能理解不同角度的想法，解開一些誤會」，並在文末求助「想知道大家的意見，剛出社會的小社畜什麼事都很困擾」。





貼文一出，也有網友給出建議「覺得除非主管有伸出橄欖枝想要聽你的反饋，不然沒有必要自己站出來說。工作久了就會知道，你在職場上付出真心想要交朋友結善緣，別人可能不這麼想，不是每個人都那麼心思細膩，很多人一點批評都聽不了的」。

但也有許多過來人紛紛點出職場「暗黑淺規則」，「職場潛規之一，離職原因，千萬不要說實話。而面試新公司，也萬萬別說離職的原因，新公司只會認為你面試時在說批評前公司，錄取你難保哪天你離職後，你不會這樣批評前任公司」、「是真的不用，社會真的水很深的」、「職場101守則，絕不講實話，尤其是離職是更是不需要」、「千萬別啊，職場跟當兵一樣都不能說真話的」、「過來人經驗，在職場請別上演交心那一套」、「職場誰跟你真心，別傻了」、「沒聽過上班當同事、下班不認識這句話嗎？職場上跟人認真就輸了」。（編輯：郭佩蓉）