暖暖包大缺貨！她挖出「過期9年款」仍爽用：威力還很強

台灣接連受到3波寒流侵襲，家家戶戶都翻出厚外套、電暖器禦寒，民眾瘋搶暖暖包更導致缺貨現象。不過日前在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》中，就有網友挖出家中「過期9年」的小白兔暖暖包，原以為會因為時間過去導致發熱功能減弱，沒想到使用起來卻讓她驚喜地喊「威力依然強大！」，話題成為熱議同時也讓網友紛紛翻箱倒櫃想找出家中的暖暖包。

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這名女網友在臉書社團內發文提到，近幾年冬天說冷也不冷的，直到今年連續冷氣團發威，才想起來家裡有暖暖包，「忘記是誰給的暖暖包，一方面感謝，一方面不好意思，當初給了一批」，沒想到拆給家中孩子用的同時才發現已經過了製造日期整整九年，挖出「古董級」的暖暖包也讓她開心的表示「來分享一下，看誰家可以挖到比我家過期更久的！」。

▲（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）

不少網友一看也相當訝異，紛紛扼腕表示「原來過期還能用啊！我曾丟了幾包」、「我恨我加入了斷捨離社團，丟了一些現在覺得好用的過期口罩和暖暖暖包」、「能挖到很強，現在缺的嚴重！」，不過另外也有網友解釋「鐵粉沒有保存期限阿！最近才翻出10年前買的它牌，依然會熱」、「過期一樣可以用，只是維持的時間和溫度會相對降低減少」。

事實上，台大化工博士謝玠揚就曾撰文表示，暖暖包的原理並非「摩擦生熱」，暖暖包的主成分為鐵粉、活性碳、蛭石與食鹽，發熱原理其實就是讓「鐵粉生鏽」，一般拋棄式的暖暖包越搓熱得越快，不過，持續發熱的時間也會變短；相反的，可以撐越久的，溫度就不會太熱。民眾在家若找到過期的暖暖包，不妨測試看看。（編輯：楊智傑）