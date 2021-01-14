CIA公開7百份極機密文件！1大國曾進行「超能力研究」
編輯中心/綜合報導
2021-01-14 12:20:09
美國中央情報局（CIA）近期公布大量與不明飛行物體（UFO）有關的機密文件，消息曝光隨即引發全球UFO迷熱烈討論，更有台灣網友看完後整理出不少重點，其中更顯示「1大國曾進行超能力研究」。
據外媒報導，小格林沃爾德（John Greenewald Jr.）創設私人資料庫「黑色保險庫」（Black Vault），他也長年致力於運用《資訊自由法》（Freedom of Information Act）要求中情局解密與不明空中現象（UAP）有關的文件，隨後將這些文件親手掃描上傳到資料庫網站上。而中情局也聲稱，這7百多份文件，是它們擁有的所有UAP相關資料。但「黑色保險庫」研究人員則表示，將持續調查CIA是否仍持有尚未公開的文件。
小格林沃爾德也提到，「中情局使用非常老舊的檔案格式保存這些資料，使人們很難閱讀並使用這些文件」，且第一份基於《資訊自由法》解密的UFO資料可追溯至1970至80年代初。此後，要從美國政府那取得這類的文件就相當困難。
隨後有台灣網友在看完網站上半數文件後，整理出其中重點，「文件內充斥目擊者口述記錄，且過半跟UFO無關,，是世界地緣政治紀錄，而過去太多UFO影片缺乏音訊或充斥雜訊難以調查，美國軍方也曾懷疑UFO是敵人的心理戰術，讓人輕忽可能的空襲，所以調查都由空軍負責」。
另外在C05516691這份研究文件中還提到，俄羅斯疑似設計出一種飛行器「Thermoplane」，外型與UFO相當類似。另外C05516145文件則講述，「蘇聯、俄羅斯曾做過心電感應、念力、精神控制等超能力研究」。此外，中情局這些文件中也顯示，曾提早意識到蘇聯即將垮台（C05516687）、在C05517537文件講述「已確認月球和金星沒有生命等」。（編輯：潘毅）