30歲女嘆月薪超爛！留言釣出「超人媽翻身記」　網全跪了

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「30歲的月薪」的文章表示，自己的薪資目前只有3萬多含獎金還不到4萬，直言「很爛我知道且我還沒有對象，我還很後悔去做臉，花了快10萬，都因為做臉才沒存款...這個月的薪水我也拿去繳分期做臉的錢了，我是不是盤子...」，原PO更直言「網路吃到飽也要800每個月，我怎都被人敲竹槓...」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示兩派看法「自己賺自己花，投資自己沒有什麼不好。我沒什麼大建議，心態調整一下。30歲，煩惱一定有，試著小小改變」、「做臉就當作保養自己愛護自己，沒有什麼叫盤子」、「好好開始理財，然盡可能提高薪資，多花點時間進修會讓生活更踏實，無論有沒有對象都要讓自己活得充實」、「薪水我覺得不錯啊，花錢投資自己也不錯，人生也就是這樣而已，沒大富至少不會餓肚子，拖累別人就好」、「都30歲了還沒存款...真的慘」、「月收超過10萬路過，但看到做臉的我一律先打槍，不理財就算了僅有10萬不投資自己腦袋，拿來做臉，而且居然還有人說這叫投資？看了真頭痛」。
沒想到更有一位網友分享了自己的媽媽從無到有的過程，「我媽30歲也沒存款，錢都被我爸離婚騙走，窮到帶我吃飯要去百貨公司，因為那時候只有百貨公司可以刷卡，後來自己玩股票買外幣，差不多35就翻身買了房子，現在快50了，不說存款多少，高雄台北各三棟房，還準備一個近五十萬的美金準備讓我去美國讀書。只能說天無絕人之路，你還不是最慘的，加油」，經歷讓其他人紛紛吶喊「收下我的膝蓋」，「你媽媽真的可以出書了...」、「想請教媽媽怎麼投資的」、「你媽也太猛，求教學」、「妳媽考慮開課嗎」。（編輯：王柏文）