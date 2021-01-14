10年前獲7千枚比特幣！工程師「忘記密碼」：68億只能看
編輯中心/綜合報導
2021-01-14 15:20:30
近期比特幣價值再度飆升，更在1月8日時一度站上4萬美元的歷史最高點，這也讓不少人一秒擠身億萬富翁的行列。不過就有一名美國工程師在十年前獲得7002枚比特幣（目前價值約68億新台幣），卻早已忘記裝置密碼，消息曝光也引發關注。
據《紐約時報》報導，一位住在舊金山的德籍工程師湯瑪士（Stefan Thomas），在10年前曾幫忙拍攝一部有關「比特幣的運行及操作」的影片，也因此獲得7002比特幣作為酬勞，在當時每枚比特幣價值僅約2美元（約56元新台幣）。當時湯瑪士也將這些比特幣存入IronKey加密型硬碟，就存放至今。但若以今（14）日價格每枚比特幣價格約3萬4千美元換算，等於這個硬碟的價值約2.4億美元（約新台幣68億元）。
誇張的漲幅也讓湯瑪士回想起自己的硬碟，但早已忘記密碼，而IronKey硬碟只給予用戶10次輸入錯誤的機會，他更已經失敗8次，僅剩2次可嘗試，若最終全失敗，天價的比特幣也將化為虛無。消息曝光也引發關注，但其實湯瑪士並非特例，在近期比特幣飆漲的現況，不少人也求助相關專家。加密貨幣數據公Chainalysis也聲稱，現存的1850萬枚比特幣，有大約2成皆受到用戶遺失或忘記密碼而無法流通。（編輯：潘毅）