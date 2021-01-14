遇見奇葩男？帶曖昧對象逛自家農場 「1舉動」直接出局
編輯中心/綜合報導
2021-01-14 16:57:12｜2021-01-14 17:21:56
跟曖昧對象互相有好感時，一些習慣或作為都可能成為讓對方對你印象扣分的理由。近日，就有網友抱怨，邀請曖昧對象到自家的草莓農場參觀，這時對方見到桌上的草莓便問「可以請我吃嗎？」沒想到原PO當下婉拒後，對方接下來的行為，卻讓他相當傻眼。
原PO在《爆怨2公社》表示，日前透過交友軟體認識一名看似是理想型的對象，而當對方知道她家農場有種番茄和草莓後，就表示想去參觀，見面之後兩人也聊的非常融洽，這時男子突然看到桌上有一盒草莓，便詢問「可以送我，請我吃嗎？」由於那盒是客人要買的，原PO當下只好拒絕男子的請求。原PO接著指出，旁邊有NG的草莓可以吃，沒想到對方竟回「小氣鬼！這樣不行喔」，不久後，男子說想上廁所，還堅持要到附近的公廁上，結果一去就是半小時，他想說傳個訊息關心一下，沒想到竟然被封鎖了，這也讓原PO忍不住說「OK！我出局啦，用草莓看清一個人，真的是我太小氣嗎？」許多網友看到也紛紛回應，「笑死，就是來騙草莓的吧」、「為了草莓被放鳥了，還說你怎麼這麼小氣」、「傻眼欸，這根本是他的問題」、「沒事的，草莓幫你看清一個人」、「這人是怎樣，連一盒草莓都要凹耶」、「一盒草莓看清楚一個人不錯啊」、「不用聯絡也好，一盒草莓看清」、「想來吃免費的草莓吧，有夠不要臉的」。（編輯：許智超）