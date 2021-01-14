吃韓式料理根本盤子？老饕揭「殘酷原因」：真的太奇怪
編輯中心/綜合報導
2021-01-14 15:51:00
近年來「韓流」席捲台灣，其中韓國的道地美食也吸引不少民眾品嚐。不過，就有一名網友指出「韓式料理是不是最沒特色的料理？」甚至認為韓國美食的價格過於昂貴。對此，就引來許多老饕曝光殘酷真相。
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己一直以來都覺得韓式料理很騙錢，他舉例如部隊鍋、韓式燒烤等料理，「都沒什麼海鮮或者高級食材，料理方式也沒特別好吃，然後價格也在那邊學人家貴」，這就讓他好奇發問「韓式料理是不是最沒特色的料理？」問題一曝光後，就引來網友討論，其中不少老饕就認為韓式料理的調味方式過於單一，「任何料理+泡菜=韓式料理」、「韓式料理就泡菜、辣醬、大醬喇一喇，調味技術成分超低」、「韓式拌飯所有東西拌在一起超奇怪的」、「加熱加起司和泡菜就是韓式料理」；另外「價格」也是不少人排斥的原因，「韓式真的吃不飽又貴，烤肉已經算裡面不錯的了」、「韓式真的很貴」、「外面吃的價格都超不行...」。不過亦有許多人抱持不同方法，直言「天冷家人朋友圍著吃烤肉喝點東西很棒，配點小菜大醬湯，韓國路邊烤肉攤更有氣氛」、「銅盤那種的醬料是還不難吃」、「海鮮煎餅不錯，不就因為異國料理在台灣才變貴的嗎」。（編輯：陳雅雲）