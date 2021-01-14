女友7年沒工作！「黑洞級」刷卡習慣曝光 男見帳單崩潰
編輯中心/綜合報導
2021-01-14 16:25:40
男女交往對於金錢的價值觀，經常成為爭吵導火線。就有一名男網友上網訴苦，自己的女友無業已經持續7年，但刷卡消費習慣卻像「黑洞」一樣毫無止盡，近期信用卡帳單到了，也讓他忍不住崩潰。
一名男網友在臉書《靠北星座》提到，「我與女友交往多年，她大概有7年沒工作了，每個月都會跟我要生活費2.5萬，其他吃飯、房租、雜費都她爸媽處理」，不過女友卻有衝動消費的陋習，時常看到促銷，就會忍不住刷卡消費，過去每個月大約花1.5萬元左右，想當然卡費也由原PO負責繳交。沒想到近年來，女友的「黑洞級」刷卡習慣還變本加厲，卡費從每個月1.5萬，現在變成4萬元起跳，這樣的誇張金額，讓月薪8萬的原PO也直呼吃不消，並決定與女友攤牌：「以後我不能無限制滿足你的刷卡金」，沒想到女方竟反問「那你應該拿多少錢給我才ok？」；最終無奈的原PO只能上網求助「請問行情是多少？」依舊甘心給錢。荒唐的交往內幕曝光後，立即引發眾多網友譁然，「麻煩請繼續養下去，千萬不要放生她，這樣會害到其他人」、「這位女子上輩子是燒了什麼好香」、「倒覺得你改換女友了，如未來你無法滿足她物資需求，問題會更多」、「不是老婆為何要給她那麼多錢？能忍7年的你應該成佛了吧」。（編輯：潘毅）