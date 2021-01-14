為何「三合院廁所」都蓋屋外？知情人揭歷史真相：沒辦法

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「三合院廁所要蓋在屋外？」的文章表示「聽人家說，以前三合院的房子，廁所不能蓋在屋內，都要蓋在屋外」，原PO更接著說「所以晚上想上廁所，必須要摸黑出門，尤其冬天更難受，有沒有三合院廁所要蓋在屋外的掛？為什麼？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有知情人揭露了歷史真相，留言區蓋起高樓。
知情網友們紛紛表示「以前的廁所底下直接是糞坑」，「怕臭吧，以前不是都一個大糞坑，定時叫人去清」、「因為有糞坑，要把水肥撈出來施肥」、「以前沒有馬桶，都挖茅坑，不然屎要拉客廳還是房間？」、「以前沒有下水道吧，屋外的廁所也只是一間裝屎的坑呀...」、「早期都覺得廁所有晦氣阿，而且以前都糞坑，如果有豬圈都蓋在豬圈旁邊，離房子越遠越好」、「因為以前的廁所就是挖一個坑，屎都一直堆積，很滿才會清出來，做堆肥當肥料，裡面都是蛆和臭味，蓋在三合院裡面會臭死」、「沒有沖水馬桶，屎尿直接堆在廁所下面，當然要蓋房子外面」。
事實上，古時舊式三合院廁所必定在院子外面，那是因為有茅坑的有關係，而現代人使用的是抽水馬桶，加上有化糞池的出現，所以廁所才可以放置在宅內。（編輯：王柏文）