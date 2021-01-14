一畢業就投身抗疫！護理師「才做6個月」　驚人變化曝光

新冠疫情在全球確診人數已突破9千萬，各國站在第一線的抗疫醫護人員面對日益惡化的疫情，也紛紛陷入苦戰直喊吃不消。日前就有一名去年從護校畢業的新鮮人，在Twitter上分享了自己畢業時跟在醫院工作半年後的對比照，模樣從光鮮亮麗的自信表情變成看起來相當憔悴疲憊，6個月之間的變化也讓不少網友紛紛替她加油打氣，感謝防疫第一線人員的辛勞。

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綜合外媒報導，這名美國護理師凱特琳（Kathryn Ivey）在2020年5月從護校畢業，接著便投入重症監護室工作，每個月都必須穿上防護衣和醫用口罩進入新冠病房照料病患，去年11月她在個人社群媒體上貼出工作半年前後的對照圖，右方連續上完12小時大夜班眼神疲憊、口罩壓痕還深深覆蓋半張臉的憔悴模樣與左方剛畢業的樣子相差甚大，展現了第一線醫護人員光是這半年來就得承受多少壓力和辛勞。

▲28歲的凱特琳畢業後就投身對抗疫情。（圖／翻攝自推特@kathryniveyy）

不過她自己也在推特上表示，現在的她仍以身為護理師為榮，「雖然沒預料到一畢業就要投身抗疫，但人生就像新冠肺炎一樣讓人措手不及」，此外她也已站在防疫第一線的角度呼籲，許多醫護人員也會感到無助絕望，但大家一定要做好防疫措施，「你不只是保護自己，更是保護周遭的親朋好友」。

這則推文掀起超過百萬名網友的迴響，許多網友看到凱特琳的模樣也相當心疼，紛紛留言給予支持和鼓勵，「辛苦你們了！你們是真正的英雄」、「現在也很美，注意安全」、「我的家人也是護理師，希望你也能好好保重身體」、「這告訴我們千萬不能輕忽疫情！」、「你們都是一群天使」、「戴好口罩！別讓他們的努力白費」。（編輯：楊智傑）