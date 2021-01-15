台灣金魚茶包紅到北馬其頓　老外驚太逼真：要毒死牠？

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▲可愛生動的小設計被浸泡在熱水中後，配上橘黃色的茶水，打造出金魚在小水杯裡遊玩的錯覺。（圖／Ivana Sarevska提供）

來自北馬其頓共和國的首都斯科普里，Ivana從來沒看過類似的小禮物，因為覺得實在太可愛了，便將照片在分享在社群媒體上，得到網友熱烈的回應。

▲也有網友點出這個小設計不僅有趣，還能有效的防止同事偷喝自己的飲料。（圖／Ivana Sarevska提供）

Ivana後來向The China Post表示，自己雖然還沒能有機會來台灣遊玩，但宣稱自己已是台灣文化、美食的大粉絲。