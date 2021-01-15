台灣金魚茶包紅到北馬其頓 老外驚太逼真：要毒死牠？
記者蕭子瑜/綜合報導
2021-01-15 23:30:00
根據The China Post報導，來台灣的遊客在離開時通常會帶著許多當地美食如鳳梨酥或茶葉回家鄉與家人和朋友分享。
也因此，當Ivana Sarevska收到朋友送來的台灣金魚茶包時，感到相當驚訝與喜悅。可愛生動的小設計被浸泡在熱水中後，配上橘黃色的茶水，打造出金魚在小水杯裡遊玩的錯覺。
來自北馬其頓共和國的首都斯科普里，Ivana從來沒看過類似的小禮物，因為覺得實在太可愛了，便將照片在分享在社群媒體上，得到網友熱烈的回應。
雖然茶包很可愛，然而也有網友第一眼看到感到非常害怕，表示一開始以為Ivana想毒死金魚，細看後才發現不是真的。
另一個網友也開玩笑的暗諷Ivana為何不直接喝掉「真的金魚」來得到超能力；此評論很可能在影射美國大學1939年風靡的「吞活金魚」挑戰。
也有網友點出這個小設計不僅有趣，還能有效的防止同事偷喝自己的飲料。
Ivana後來向The China Post表示，自己雖然還沒能有機會來台灣遊玩，但宣稱自己已是台灣文化、美食的大粉絲。更多新聞請看The China Post