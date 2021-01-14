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女子喝醉叫不醒！司機竟「原地停2小時」　原因暖哭全場

編輯中心/綜合報導

2021-01-14 21:42:05

▲網友分享自己搭乘計程車，拿錯錢給司機，對方卻裝傻不還他，吵到後來說要報警，司機才善罷甘休。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲中國有名計程車司機半夜載到一名喝醉的女子，對方一上車就倒頭大睡，就算到了目的地也起不來。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
很多人愛喝個幾杯放鬆心情，但是回家時更要注意自身的安全，務必要請代駕。近日，大陸甘肅就有名計程車司機，半夜載到一名喝醉的女子，對方一上車就倒頭大睡，就算到了目的地也起不來，沒想到司機非常貼心，在原地停了近2小時，持續等到女子醒來，此舉動引起網友討論。
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根據《海客新聞》報導，日前在中國甘肅省蘭州市，一名計程車司機半夜遇到一名年輕女子攔車，雖然看到對方喝得相當醉，司機一開始還猶豫了一下，但由於女子上車時仍能明確說出目的地，並強調自己一定會付錢，所以就載了她一趟。
▲司機怕女子凍死，在原地停了2小時，持續開暖氣到她醒來。（示意圖‵／取自
▲司機怕女子凍死，在原地停了2小時，持續開暖氣到她醒來。（示意圖‵／取自 Pixabay ）
司機沒想到的是，女子在路程中睡著了，就算抵達目的地後卻叫不醒，這讓司機忍不住思考，「如果把人丟下去，依最近的天氣可能真的會凍死」，加上解不開對方手機，無法聯繫女生友人，於是他將車停在原地近2小時，持續開暖氣直到女子醒來為止，中途完全沒有叫醒她。

事情曝光後，不少大陸網友看完也紛紛回應，「真的處處有溫暖」、「我的天阿，這司機也太貼心了吧」、「這種天氣真的會凍死」、「這麼好的司機應該要表揚」、「司機太溫暖了」、「司機願意花兩個小時等她，真的很貼心」、「哭了，好貼心呢」、「上輩子修來的福氣，不然很容易遇到危險的」。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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