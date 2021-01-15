肉燥怎麼炒才會好吃？老饕揭「好吃1關鍵」：千萬不能忘
編輯中心/綜合報導
2021-01-15 00:18:09
台灣美食眾多，其中「滷肉飯」就是最常見的平價小吃之一，深受不少國人喜愛。對此，就有網友抱怨，自己炒的肉燥都偏乾且硬，讓他忍不住好奇問「肉燥怎麼炒才不會又乾又硬呢？」貼文一出，也釣出許多老饕出面解答。
原PO在《PTT》表示，常常吃到別人炒的肉燥，幾乎都是又油又香，甚至還有點湯汁，但自己炒的都偏乾且硬，讓他不禁好奇「我的步驟，是先放一點油，將蒜末、香菇丁炒香，再下絞肉炒到變色，放點酒去腥，再下油蔥酥炒香，接著放醬油和一點糖。請問哪裡有問題呢？是不是炒的過程要加點水？」網友們看到原PO貼出的照片，也紛紛回應，「當然要加水，千萬不能忘」、「不夠油，要像外面賣的至少半肥瘦」、「你的肉臊乾成這樣也蠻厲害的」、「原PO的絞肉不會是全瘦肉吧」、「我想應該是沒加水啦」、「加水就不會這樣了，燉個十分鐘就很好吃了」、「不加水的肉燥，那就先下絞肉小火慢慢的炒，要慢慢炒到油出來了」。另外，也有老饕分享秘訣，「加水有個煨的過程，目的是讓食材吸收湯汁，這樣更能把肉的鮮味提出來，而且肉不會太老」、「先炒到肉外表有變色，開始加醬油水糖或其他調味用滷的，滷到你喜歡的口感即可；油要留著，有些人怕油撈掉，肉會不香而且容易柴掉」、「肥肉不夠多，要加水跟醬油燉煮，這樣才能提升風味」。（編輯：許智超）