認養國際貧童！老公冷諷「被騙了」 女曝真相：不放棄
編輯中心/綜合報導
2021-01-15 11:00:59
現代資訊流通發達，許多人也願意慷慨解囊，透過相關組織對世界各地的貧童申出援手。就有一名女網友每月花費1400元認養柬埔寨2個孩子，沒想到另一半聽完後，抱持反對態度並冷諷他「被騙了」，而原PO仍堅持不放棄的原因曝光也引發討論。
原PO在《爆怨公社》提到，小時候因為家裡是低收入戶，曾受到他人捐款認養，成年之後有能力養活自己和家人，於是決定認養國外兒童「把愛傳下去」，第一個認養的孩子是柬埔寨的小男生，「這是我在成年時做出的決定，家人也都沒有其他意見，不過另一半卻不這麼想，總是告訴我這是騙人的」。因為老公的不支持，讓原PO都會將孩子寄來的感謝信默默收起來，並在心中暗自期待下一次和孩子們的通信，後來她又決定再多認養一位小女孩，但選擇不告訴另一半，「因為我知道他不會認同我的作法」。
沒想到老公近期仍得知原PO認養了第二個孩子，便抱怨「一個孩子還能接受，兩個孩子每個月1千4我不能接受，要評估自身能力」；而原PO則認為，「我們隨便一餐吃好的都破千，一個月1千4真的很多嗎？」過程曝光後，也有不少網友回應打氣，「做有意義的事情不需要別人的認同」、「如果是我發現另一半有這種行為，我應該會驚訝感動到哭吧」、「還是要找時間跟老公好好溝通，再這樣下去其他事情久而久之會越不和諧也越難溝通」；最後原PO也感動回應，「對孩子們的這份愛我不會放棄」。（編輯：潘毅）