好市多暖暖包「上架60秒全空」！男搶買40盒：家裡小孩多
編輯中心/綜合報導
2021-01-15 15:17:34
近期台灣受到寒流的連續侵襲，讓暖暖包的禦寒物品成為搶手貨，不少實體或網路商家存貨都被搶購一空。不過今（15）日有好市多上架暖暖包，沒想到才不到1分鐘貨架就被搬空，更有民眾一次購買40盒。
一名女網友在臉書《COSTCO好市多消費經驗分享區》分享親眼目睹的過程，「早上9:50分左右 ，一開店馬上一大群人衝進去，我還在狀況外，直到看到前方有鞋盒倒下後，才發現原來大家在搶暖暖包」。然而不到一分鐘後，多個貨架上的暖暖包都被前方顧客搬空，因為沒有限購規定，每個人都是一次買3到4盒。原PO結帳時更發覺前方一組男顧客推著兩台車，上方放買超過40盒暖暖包，不禁好奇詢問「為何要買這麼多？」對方則回應「 因為家裡小孩多，親戚也有小孩...」。整個過程曝光後引發關注，不少人驚呼，「網購上價格很扯，希望不是搶去轉賣」、「商品不足應該用會員限購的方式阿！搞成這樣」、「還好小孩要放寒假，我們家用不到了」、「買一堆的，捫心自問，不是謀利用嗎？」、「沒有限購但40盒也太誇張了吧，留一點需要用的人好嗎？」（編輯：潘毅）