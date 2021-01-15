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醫學系男「網聊要初夜」！學生妹慌張求助　眾揭暗黑套路

編輯中心/綜合報導

2021-01-15 15:40:37

▲原PO提到，前男友顛覆她對於情侶的AA制觀念。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲醫學系男「網聊要初夜」！學生妹慌張求助，眾揭暗黑套路。（示意圖／翻攝自Pixabay）
許多人認為情侶穩定交往後，不僅能培養感情，一起生活以外，也能將對方私底下不為人知的一面全部摸透。因此近日就有一位女網友在網路上分享自己玩交友軟體的經驗，她遇到一位醫學系的男網友，和他交往之後對方卻急著想上床，這讓原PO非常猶豫而上網求助，引起熱議。
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▲原PO其實不想婚前性行為。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO其實不想婚前性行為。（示意圖／翻攝自Pixabay）
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「該給網友第一次嗎」的文章表示，「跟一個男生在交友軟體認識，聊line講電話約三個月後約出來見面，男生是醫學系的學生，彼此間也蠻有話聊的」，原PO更接著說「見面的第一天，我們就擁抱、接吻、抱在一起睡覺，到現在交往一個月半，男方一直希望我把第一次給他，他說他是認真，但其實我不想婚前性行為」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛揭露出這位男生的暗黑套路表示「就是想打砲，估計打到炮後就會把妳甩了」，「跟他說第一次可以在結婚後，看他還認不認真哈，他聽起來就是個得到了就跑了的人」、「婚後代表這個東西對妳來說很重要，這個男友才一個月完全還沒有穩定，完全不會考慮，我覺得至少要等熱戀期過後，能完整認識這個人以後，他身邊家人朋友都知道你這個人，知道他並不是玩玩而已，就算給了也要以之後分手不後悔為前提」、「我覺得想發生關係用說自己是認真的，聽起來比較像話術」、「婚後吧，才一個多月，他只是想打炮而已」、「有遲疑就不要，人生自己的，自己把握，要是妳不答應就跑了  那他也不是什麼好東西」、「真的不要，我覺得他可能做完就不理了」、「聽從自己內心的聲音，不要後悔」。（編輯：王柏文）
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