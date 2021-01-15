台積電股價狂衝！他11年前「買45張」 對帳單曝光網羨炸
編輯中心/綜合報導
2021-01-15 16:48:32｜2021-01-15 17:07:14
今（15）日「護國神山」台積電早盤股價一度衝上625元，創下歷史天價，收盤時則回到601元。股價火熱的近況，也釣出網友分享，有親戚早在11年前，就購買台積電股票存股至今，驚人獲利也讓眾多網友羨慕。
一名網友昨（14）日在《Dcard》理財版分享，身邊親戚叔叔從民國99年開始買了45張台積電股票，當時均價都在60元，更從倉庫拿出對帳單讓原po瞧一眼，叔叔更吐露心聲：「我們散戶不敢亂賣股票，不小心就抱到現在了」。台積電的股價，也在10年間從60元漸漸上漲至600多元，叔叔驚人的投資耐性與眼光，讓原PO忍不住驚呼：「已跪，我還沒看過有人比他更厲害的！他們很早就退休領股利過生活了」。 不少網友看完對帳單，也忍不住驚呼，「散戶中的霸主」、「我也遇過公司客戶，有100張均價60的台積電都還沒賣，還秀庫存給我看」、「叔叔一定有時光機」、「 留著每季配息2.5元，光領股息就可以當生活費了用不著賣金雞母」、「我媽有一張，當初應該多買點的」。（編輯：潘毅）