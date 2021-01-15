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面試談好薪資「錄取卻少3千」！內行揭暗黑內幕：吞掉了

編輯中心/綜合報導

2021-01-15 17:15:27

▲一名傳產老闆日前發文，怒揭面試遇到的4大地雷問題，工作內容及薪資一曝光後，網友們全戰翻。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有網友在面試時，與主管談好薪資為3.8萬，沒想到錄取通知發來後，卻發現上頭寫的待遇整整少了3千。（示意圖／取自 pixabay ）
許多公司在徵才時，都會根據求職者面試表現與能力等，來更動月薪。不過就有網友在面試時，與主管談好薪資為3.8萬，沒想到錄取通知發來後，卻發現上頭寫的待遇整整少了3千。遭遇曝光也立刻有內行人揭開「暗黑內幕」。
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一名女網友在《Dcard》上分享面試經歷，之前去應徵工作，二次面試的時候與兩個主管談成薪資為3萬8千元整。隨後原PO就與人資面談，對方也再度確認薪資，沒想到之後收到錄取通知，發現待遇變成3萬5千元。
▲原PO遭遇曝光後，立刻有內行人揭開背後原因。（圖／翻攝《Dcard》）
▲原PO遭遇曝光後，立刻有內行人揭開背後原因。（圖／翻攝《Dcard》）
這樣的遭遇也讓原PO疑惑，「有點傻眼，還花了我三個禮拜的時間，還說確定了就不要反悔，暗指我推掉其他公司，都把時間壓在最後要我回，結果變成這樣我還要去嗎？」
文章一出，也立刻有內行人揭開暗黑內幕，「薪資沒事先談好就不要去，去了就代表你接受35的薪資了」、「主管用38把你談下來了，就表示你有38的資格，不要被人資吞掉」、「我第二份工作也有相同遭遇，當初面談43K，到職變成33K，主管跟老鳥還笑說『要不要待看你』」、「過來人，我當初也是39K被砍到36K，去了發現後面來的新人領到4萬，心裡超不平衡」。（編輯：潘毅）
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