告別式禁忌多！「1物」帶回家會出事 過來人曝淒慘遭遇
編輯中心/綜合報導
2021-01-15 17:34:05
人都會遇到生離死別，在台灣的「告別式」也有著特殊傳統習俗與禁忌。就有網友第一次參加親友告別式，便上網求助「有什麼要注意的？」立刻有熱心過來人分享淒慘遭遇，提醒「1物品」千萬別帶回家。
一名網友在PTT上發文提到，「從小認識的朋友『回去』一陣子了，周後就要辦告別式，由於是第一次參加這種活動，不太懂有什麼要注意的，目前上網查了一下，只知道服裝要穿黑白色系，白包要包單數以外，還有沒有其他細節要注意的？」隨後也有不少熱心網友盤點其他細節，「不要說再見，結束後默默走掉或點頭致意就好，也不要喊人名字」、「回家前先去人多的地方，走走再回家」、「衣著黑色為主比較好，白的部分不要太多」、「回家用艾草洗澡，喪家發的毛巾和符紙是避穢用的，可以拿」、「記得白包是不能帶回家的，如果對方不收，通常會用紅包把錢還你」、「千萬不能笑」。另外也有過來人分享淒慘遭遇提醒，「身上放些榕樹葉離開時找個地方丟掉，這是避邪作用」、「記得要把榕樹葉丟掉！之前離開告別式後還拿著，結果在朋友載我回家路上出車禍」。（編輯：潘毅）