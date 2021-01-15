「衣服堆椅子」被唸！人妻無奈揭理由 網力挺：女生都懂
編輯中心/綜合報導
2021-01-15 18:06:46
夫妻間的問題百百種，可能會因為個性、年紀或價值觀而發生爭執，有時候甚至只是生活上的小習慣，也會成為衝突的導火線。有位女網友就抱怨，老公質疑她為什麼「衣服都要放椅子上？」讓她好委屈，直呼這很正常好嗎！文章一出引發熱議，廣大女性網友果然紛紛發聲力挺，更有人笑稱「給老公看高嘉瑜的房間照片吧」。
有位人妻在臉書社團《爆怨公社》發文，透露老公質疑她「為什麼衣服都要放椅子上」，讓她好委屈，原PO解釋「冬天衣服我又不出門，也不髒阿，為什麼不能先放椅子上？就還想穿，不想洗阿」。原PO更直言，「那是我的椅子，管我怎麼放哦」。隨後也解釋，曾經買過專放二次衣的衣架，但老公還是很有意見，後來因為孩子出生，房間格局有變，衣服又放回椅子上。原PO不禁無奈指出，「生活習慣不同，真的很阿雜」。而許多女網友紛紛留言支持原PO，「毛衣什麼的都馬多穿幾次！哪有一直洗的啦」、「給老公看高嘉瑜的房間照片吧」、「幾乎每個女生都有一個放衣服的椅子，專門放那些穿過但我們覺得還不需要洗的衣服」、「一件而已有什麼好唸，我的像山一樣」、「不能有椅子。會一直放，哈哈」、「很多人家的椅子都會掛衣服」、「你先生難道不知道女生的椅子不是拿來坐，是拿來放包包跟衣服的嗎」、「難道不知道椅子會冷嗎？最近寒流欸」、「我有四個衣櫃，也是一樣掛椅子上啊，必須要的好嗎」、「下次放性感睡衣應該就不會念」。（編輯：倪浩軒）