百貨年菜下單銷量估增3成　套組更下殺2000元有找

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另外柚子花花五福臨門組合，內含極品佛跳牆、金棗豬肋排、福氣圓踹封、櫻花蝦米糕、鮮魚米粉鍋，原價4100元，特價3600元。金色三麥則推出各式湯鍋，要讓顧客溫暖過年，功夫鍋湯底包括酸白菜富貴鍋、紅面關公煮麻辣鍋、蝦皇暹羅浴鍋等。業者為了吸引消費者，甚至還在官方臉書粉絲團推出直播導購獨家優惠。
微風即日起至2月8日也推出年節禮盒專刊，結合微風各館別推出超過200款年節禮盒。微風超市提供國宴鮑魚禮盒、法國黑松露禮盒、日本A5和牛頂級燒肉組、日本廣島帶殼牡蠣、黑鮪大脂船型刺身盛盒、日本北海道生食干貝等。
微風超市同時提出了豪華壽司盛合，更有包括福華大飯店，華泰王子大飯店、六福皇宮及台北君悅酒店等皆與微風超市合作，推出獨家菜色年菜組合，讓消費者可以在微風預購與便利取貨。微風廣場主題餐廳紛紛推出外帶年菜，如上海茶樓、真心台菜、ROSMARINO等皆提供年菜預購。
另外，復興空廚也推出年菜組，包括熱賣10年的佛跳牆、無錫排骨、紹子蝦、櫻花蝦油飯搭配芋泥塔和什錦時疏、豆酥黃金錩、油雞腿、紅燒獅子頭和起司莓果塔兩套不同風味年菜組，單組預購只要1988元，還打出有機會抽中iPhone12 Pro Max。
業者指出，空廚年菜的強項和特色就是復熱方式簡單，像是佛跳牆、無錫排骨、櫻花蝦油飯、獅子頭等，用電鍋蒸熟就能還原美味；白翠油雞腿冷盤風味佳，八寶芋泥冷熱皆宜，講究口感的豆酥黃金鯧可以放入烤箱加熱，或是平底鍋乾煎。主廚也建議，前一晚可以將佛跳牆解凍，下料時，先放排骨、雞腿肉、豬腳等肉類產品，再放花菇、魚皮、蒜頭、栗子、干貝、貴妃鮑等乾料，芋頭最後放入再加入高湯，才能避免芋頭被肉類的味道給壓過。