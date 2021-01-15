哪些行業「做半年就賺一年」？眾答案出爐：14天進帳千萬
編輯中心/綜合報導
2021-01-15 18:28:37｜2021-01-15 18:51:42
擁有高薪的工作，相信是不少人夢寐以求的，就有網友好奇提問「有什麼行業是做半年賺一年的？」並指出發現薑母鴨、羊肉爐店面因冬天寒冷，導致客人變多、生意爆滿，做半年賺一年，這就讓他好奇「還有什麼行業是這樣？」對此，就引來許多人曝光心目中的答案。
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己聽聞許多行業做半年，就能賺一整年，他也舉例如薑母鴨、羊肉爐等，這也讓他好奇發問「還有什麼行業是這樣？冰店有這麼猛嗎？討海捕魚的？有沒有卦？」貼文一曝光，就引來許多網友討論，其中「年貨大街」就被許多人點名，「年貨大街做2禮拜賺一年啊！」「年貨大街，之前打工的老闆兩個禮拜進帳一千多萬，過年期間僱用的工讀生超過100個」、「絕對是年貨大街啊！看看那人潮」、「年貨，一堆人都要過年啊」。
此外，「冰店」、「捕魚」也被眾人提及，直言「冰店，第一賣冰」、「賣冰的成本又低，當然是最好賺的」、「夏天賣冰的，冬天通常會賣燒仙草之類的」、「冰賣3個月」、「捕烏魚啊！冬天一趟回來幾千萬」、「抓鰻苗，運氣好抓一個月破百，但要能忍受在冬天的晚上在海上作業一整晚」。除了上述行業外，也有其他人分享不同答案，「裝冷氣」、「種草莓，忙三個月就賺一年了」、「蛋糕算吧！母親節、父親節還有聖誕節」、「認真說，薑母鴨」、「阿拉斯加捕蟹，好像是一個月賺一年吧」。（編輯：陳雅雲）