自家裝潢施工吵 他收到「鄰居紙條」秒感嘆：第一次遇到
編輯中心/綜合報導
2021-01-15 22:21:02
千金難買早知道，萬金難買好鄰居！現代都市人大多住在公寓或大樓，鄰居之間難免會發生噪音干擾或生活習慣不同等問題，如何妥善地與鄰居相處，也成為一大課題。就有位網友透露，自己家裡最近正在施工，門口被鄰居貼了一張紙條，原本擔心是要被抱怨了，結果一看內容讓他不禁大呼「入行多年第一次遇到」！
有位網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，透露自己家裡最近正在施工，門口被鄰居貼了一張紙條，結果一看發現「竟然不是來靠腰」，讓原PO不禁感動直呼「真的是千金難買的好鄰居啊！入行多年第一次遇到這種好鄰居」。而從原PO分享的紙條照片中可以看見，鄰居開始先是禮貌打招呼，接著表示由於自己是考生，會長時間待在家讀書學習，希望原PO告知哪些時段會有較大的工程噪音，以便他事先安排到別處溫書。最後不僅感謝原PO的體諒，更暖心祝福原PO在新裝潢好的家中快樂生活，平安健康。字跡十分端正工整，態度禮貌誠懇，難怪讓原PO如此感動。文章一出不到5小時，便獲得將近2萬位網友按讚，大家紛紛在底下留言回覆說，「這孩子家教真好」、「很有教養的小孩」、「彼此包容，很棒喔」、「這考生肯定出人頭地」、「千金難買好鄰居」、「體貼有禮貌的學生，會理性溝通及利用時間讀書，考試一定不會差到哪去」、「人就是這樣互相、讚啦」。（編輯：倪浩軒）