房市／新北漲幅最多在五股 低房價、反彈力道大
財經中心/綜合報導
2021-01-18 18:30:00
新北市五股區因公共建設仍待發酵，房價基期低，因此去年房市回溫時，反彈力道較大，根據信義房屋企研室分析實價資料，五股是去年新北市各區平均房價漲幅最大的區域，住宅平均單價25萬，成長9%。
信義房屋企研室依實價登錄資料分析住宅單價，去年新北市行政區房價漲幅最多在五股區，住宅平均單價25萬，較前年22.9萬成長；主因是電梯大樓產品拉抬均價，屋齡五年內住宅單價27.1萬，與前年24.4萬相比，漲幅11%，中古電梯大樓單價25.5萬，與前年23.5萬相比，漲幅8%。對此，信義房屋五股重劃店店長林士凱表示，五股區之所以是新北市各區平均房價漲幅最高的原因，五股洲子洋重劃區的買氣有正向影響，7、8年前的預售案平均單價已佔3字頭，經過幾年來的房市盤整下修，去年觸底反彈回升。
林士凱分析，也因為房價低基期，若以近北市蛋黃區的相對位置來看，新北市第一環為三重、蘆洲、板橋，同樣是重劃區裡的新屋，三蘆地區的新屋要4字頭，較遠的林口地區新成屋要3字頭，離三蘆地區一橋之隔的五股區僅要2字頭就買得到新屋。過去五股區因公共建設的交通機能還未到位，因此房價較低，林士凱表示，五股泰山輕軌已在規劃中，現在新古屋兩房總價1千萬上下、三房1300萬上下，低總價優勢吸引資金有限的首購族。