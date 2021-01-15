1天收200履歷 他驚行政助理為何這麼吸引人？內行曝真相
編輯中心/綜合報導
2021-01-15 21:15:56
農曆年前後常出現轉職潮，不少上班族都在考慮轉換跑道，不過該投身哪個領域也是需要好好思考的課題。就有位網友透露，自己任職的公司最近開出行政助理缺徵人，薪資不會超過29K，但一天內就收到將近200封應徵函，讓他傻眼直呼「行政助理為什麼這麼吸引人？」釣出許多過來人分析職場利弊。
有位網友在PTT發文，透露自己公司最近部門要應徵行政助理，薪資不會超過29K、也沒有分紅獎金，待遇可說很一般，但想不到一天之內就收到將近200封應徵函，讓原PO不禁疑惑「大家不是一直抱怨薪資低嗎？怎麼這種薪資低的工作應徵人數反而最多？」文章一出引發熱議，許多網友紛紛指出行政助理的種種優勢，「事少不加班沒責任」、「門檻低啊，沒專業能力的人很多」、「為了找個金龜婿啊，誰這麼傻只看眼前薪資」、「先求有再求好阿，沒工作的人很多」、「別說29k啦，24k也是一堆大學碩士搶」、「工作壓力小，做身體健康的大有人在」、「不用跑外面，不用負責任啊」、「除了地位跟薪水外，隱藏價值很高」。也有網友認為，「家裡有房的做行政助理就行啦」、「家裡不缺錢啊，又沒經濟負擔的人自然會去應徵」、「現在早就不是靠工作就能發大財的時代了，今年台積電有跟上的每天睏霸數錢」、「有些人重視生活品質，不願每天睜眼閉眼只有工作的人生」、「不是每個人都對工作有企圖心，只是要吃飯而已」。（編輯：倪浩軒）