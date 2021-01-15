罷王團結之夜 林為洲：讓王浩宇成為真正的不分區
記者李春台/桃園報導
2021-01-15 21:56:24｜2021-01-15 21:59:26
桃園市議員王浩宇罷免案明(1/16)日投票，國民黨桃園市黨部今晚6時半在中壢中正公園舉辦「罷王團結之夜」，包括市黨部主委邱奕勝、立法院黨團總召林為洲、首席副書記長鄭麗文、黨籍立委魯明哲、洪孟凱及不分區立委張育美、李貴敏、李德維、葉毓蘭、台北市議員羅智強、前立委陳學聖、孫大千及多位黨籍市議員都到場助講。
林為洲指出，王浩宇還沒當議員時經營「我是中壢人」確實有反應市政，但當了議員後嚴重走鐘，就只會整天蹭柯文哲的聲量，酸王若真的想當立委，「那就讓他真正成為不分區，不要再來當議員」。
鄭麗文表示，過年家戶都要大掃除、 除舊佈新，王浩宇已經是台灣之瘤，明天的罷王要請有選票的中壢人全體總動員幫中壢大掃除，把毒瘤拔掉、把王浩宇下架，同時也呼籲民眾支持公投連署，用公投的力量拒絕萊豬進來寶島。
羅智強砲轟，說萊豬有毒都是民進黨說的，但現在蔡政府卻當沒事一樣的開放萊豬進口，今天我們站出來反萊豬就是要守護下一代，只要大家做到「罷王」、「公投連署達標50萬份」、「8/28公投反萊豬」，只要公投通過，大家就可以告別萊豬。魯明哲表示，大部份的民意代表所做的都是為選民服務，做一個社會縫合的工作，但若當一位民代，卻是用撕裂社會、傷害社會的方式在問政，「我們受夠了！」他提到，明天的罷免投票結果全國都非常關心，呼籲中壢人要團結站出來投下罷王同意票，「明天若罷王成功，不光是中壢人的成功，也會中壢人創造一個不一樣的紀念日。」