過年前公司快倒閉！老闆喊「會給年終」 內行揭暗黑真相
編輯中心/綜合報導
2021-01-16 10:34:45
下個月就是一年一度的農曆新年，不少人都在等領年終獎金，準備過個好年，但如果過年前失業的話，實在令人難受。近日，就有網友分享自己的友人，公司因為經營不善，過年前即將倒閉，說是會給「資遣費、年終」等等，但離職條件曝光後，引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「在一個月就要過年了，朋友今天被告知公司快經營不下去了，要倒閉解散，資遣費會盡量發，但因為公司真的沒錢了，老闆要他們簽自願離職才能保證給他們一些年終獎金，他整個快崩潰」。「而且他小孩才剛出生沒多久，什麼都需要錢，他也很愛面子，不想讓岳父岳母親戚知道，連到現在都還不敢跟他老婆說，先跑來跟我們這幾個兄弟吃飯，因為行業不同，我們也是愛莫能助，看他崩潰成這樣真的不知道該怎麼辦」。貼文一出，網友紛紛回應「抓到了啊！自願離職絕對不簽喔！」、「自願離職簽下去連資遣、年終都會沒了」、「簽自願離職就沒有辦法領失業補助金喔」、「自願離職千萬不能簽，簽了資遣費0」、「太話術，拿年終來壓員工，自願離職千萬不要簽」、「有小孩的話可以領投保薪資的七成，共6個月喔，前提是拿到非自願性離職書喔！自願的沒有，不要亂簽。」（編輯：張嘉哲）